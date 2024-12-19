Путин предложил Западу "технологическую дуэль" в Киеве

Президент России Владимир Путин заявил, что шансов сбить "Орешник" ни у кого нет. Дальность ракеты составляет до 5,5 тыс. километров.

Президент России Владимир Путин заявил, что шансов сбить "Орешник" ни у кого нет. Дальность ракеты составляет до 5,5 тыс. километров.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе конференции по итогам года.

По его словам, если западные эксперты полагают, что "Орешник" - это усовершенствованное старое советское оружие, то пусть организуют для России и Запада технологическую дуэль.

"Если они хотят технологическую дуэль, то пусть определят объект, например, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем удар "Орешником". Мы к такому эксперименту готовы, а они?" - предложил он.

По его мнению, такая технологическая дуэль будет интересна и полезна и для России, и для США.

На вопрос о том, почему новая российская ракета была названа "Орешником", он ответил, что не знает.