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Путин предложил Западу "технологическую дуэль" в Киеве

Путин предложил Западу "технологическую дуэль" в Киеве Президент России Владимир Путин заявил, что шансов сбить "Орешник" ни у кого нет. Дальность ракеты составляет до 5,5 тыс. километров.
В регионе
19 декабря 2024 г. 14:36
Путин предложил Западу технологическую дуэль в Киеве

Президент России Владимир Путин заявил, что шансов сбить "Орешник" ни у кого нет. Дальность ракеты составляет до 5,5 тыс. километров.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе конференции по итогам года.

По его словам, если западные эксперты полагают, что "Орешник" - это усовершенствованное старое советское оружие, то пусть организуют для России и Запада технологическую дуэль.

"Если они хотят технологическую дуэль, то пусть определят объект, например, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем удар "Орешником". Мы к такому эксперименту готовы, а они?" - предложил он.

По его мнению, такая технологическая дуэль будет интересна и полезна и для России, и для США.

На вопрос о том, почему новая российская ракета была названа "Орешником", он ответил, что не знает.

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Версия на азербайджанском языке Putin Qərbə Kiyevdə "texnoloji duel" təklif edib
Версия на английском языке Putin challenges West to "technological duel" in Kyiv

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