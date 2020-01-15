​Путин предложил провести референдум

Необходимо обеспечить сменяемость и обновление власти в России.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию.

По его словам, необходимо закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, усилить роль Конституционного суда РФ, наделить его правом по запросу президента проверять конституционность законопроектов и других документов.

Глава государства также особо отметил, что надо доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры премьера. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой.

По его словам, президент РФ должен сохранить за собой прямое управление Вооруженными Силами и всеми правоохранительными системами страны, что обеспечит больший баланс между ветвями власти.

В этой связи президент предложил предусмотреть, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило "по итогам консультаций с Советом Федерации".

Он также отметил, что лица, занимающие важнейшие в РФ должности, включая премьера, министров и губернаторов, не должны иметь иностранного гражданства и вида на жительство.

Президент России предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.