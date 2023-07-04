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Путин предложил преобразовать антитеррористическую структуру ШОС

Путин предложил преобразовать антитеррористическую структуру ШОС Россия предлагает преобразовать региональную антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр противодействия всем угрозам в регионе.
В регионе
4 июля 2023 г. 13:05
Путин предложил преобразовать антитеррористическую структуру ШОС

Россия предлагает преобразовать региональную антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр противодействия всем угрозам в регионе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС, который проходит во вторник в режиме видеоконференцсвязи.

"Приоритетом ШОС должны оставаться и антитеррор, противодействие экстремизму и религиозному радикализму, пресечение наркотрафика и других видов контрабанды, борьба с бандитскими формированиями. Хочу напомнить о российском предложении - преобразовать региональную антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр, который занимался бы реагированием на весь спектр угроз безопасности", - отметил Путин.

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