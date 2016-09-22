Путин предложил Нарышкину возглавить Службу внешней разведки

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин предложил спикеру Госдумы Сергею Нарышкину возглавить Службу внешней разведки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, речь об этом шла на встрече В.Путина с Нарышкиным, а также директором СВР Михаилом Фрадковым.

"На встрече с Нарышкиным и Фрадковым Путин предложил Нарышкину возглавить СВР", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Путин выразил надежду на то, что избиратели, которые отдали свои голоса на недавних парламентских выборах за Нарышкина, отнесутся с пониманием к тому, что ему придется сдать свой мандат, отметив, что этот мандат означает также и согласие с направлением его на столь важный участок работы", - сказал Песков.

Указ о назначении Нарышкина будет подписан в ближайшее время, указал пресс-секретарь президента.