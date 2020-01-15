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Путин предложил главе Федеральной налоговой службы России пост премьера

Путин предложил главе Федеральной налоговой службы России пост премьер

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сказали в пресс-службе.

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