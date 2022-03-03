Путин предложил ввести статус координирующего государства в ОДКБ при операциях ООН

Под его эгидой смогут создать коллективные миротворческие силы ОДКБ

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, который предусматривает введение понятия "координирующее государство", под эгидой которого будут формироваться миротворческие силы для участия в операциях под эгидой ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, текст размещен в думской электронной базе.

"Протоколом вводится понятие "координирующее государство" и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира", - говорится в пояснительной записке.

Согласно изменениям, "для применения в операции ООН по поддержанию мира KMC создаются под эгидой координирующего государства". "Условия участия KMC в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН", - указано в документе.

Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе. Официальным представителем при рассмотрении парламентом документа назначен замглавы МИД Александр Панкин.