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Путин предложил ввести статус координирующего государства в ОДКБ при операциях ООН

Путин предложил ввести статус координирующего государства в ОДКБ при операциях ООН Под его эгидой смогут создать коллективные миротворческие силы ОДКБ
В регионе
3 марта 2022 г. 11:42
Путин предложил ввести статус координирующего государства в ОДКБ при операциях ООН

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, который предусматривает введение понятия "координирующее государство", под эгидой которого будут формироваться миротворческие силы для участия в операциях под эгидой ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, текст размещен в думской электронной базе.

"Протоколом вводится понятие "координирующее государство" и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира", - говорится в пояснительной записке.

Согласно изменениям, "для применения в операции ООН по поддержанию мира KMC создаются под эгидой координирующего государства". "Условия участия KMC в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН", - указано в документе.

Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе. Официальным представителем при рассмотрении парламентом документа назначен замглавы МИД Александр Панкин.

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Версия на английском языке Putin offers introducing status of coordinating state in CSTO during UN operations

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