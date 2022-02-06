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Путин пожелал Эрдогану и его супруге выздоровления от COVID-19

Путин пожелал Эрдогану и его супруге выздоровления от COVID-19 Президент России Владимир Путин пожелал президенту Турции Тайипу Эрдогану и его супруге полного выздоровления от коронавируса и "крепкого здоровья на долгие годы".
В регионе
6 февраля 2022 г. 18:27
Путин пожелал Эрдогану и его супруге выздоровления от COVID-19

Президент России Владимир Путин пожелал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге полного выздоровления от коронавируса и "крепкого здоровья на долгие годы".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Президент России добавил, что от души желает Эрдогану и его супруге полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы.

Ранее Эрдоган заразился вместе с супругой штаммом коронавируса "омикрон".

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Версия на азербайджанском языке Putin Ərdoğan və xanımının tezliklə sağalmasını arzulayıb

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