Путин пожелал Эрдогану и его супруге выздоровления от COVID-19

Президент России Владимир Путин пожелал президенту Турции Тайипу Эрдогану и его супруге полного выздоровления от коронавируса и "крепкого здоровья на долгие годы".

Президент России Владимир Путин пожелал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге полного выздоровления от коронавируса и "крепкого здоровья на долгие годы".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом", - приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Президент России добавил, что от души желает Эрдогану и его супруге полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы.

Ранее Эрдоган заразился вместе с супругой штаммом коронавируса "омикрон".