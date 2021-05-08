Путин поздравил страны СНГ с 76-летием Победы

Президент России передал слова благодарности всем ветеранам и труженикам тыла

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками", – отметил Владимир Путин.

Президент России выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между странами и народами.

Владимир Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.