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Путин поздравил страны СНГ с 76-летием Победы

Путин поздравил страны СНГ с 76-летием Победы Президент России передал слова благодарности всем ветеранам и труженикам тыла
В регионе
8 мая 2021 г. 14:25
Путин поздравил страны СНГ с 76-летием Победы
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками", – отметил Владимир Путин.

Президент России выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между странами и народами.

Владимир Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

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