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    Путин поздравил мусульман с Гурбан байрамы

    Президент России: Мусульманская община активно участвует в жизни страны

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Гурбан-байрам, передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    "На протяжении веков этот светлый праздник играет огромную роль в жизни мусульманской уммы, служит сближению людей, приобщает их к непреходящим ценностям ислама, воспитывает бережное, уважительное отношение к древней истории, обычаям и заветам предков", - говорится в поздравлении.

    Как отметил глава российского государства, мусульманская община активно участвует в жизни страны, вносит значимый вклад в воспитание молодежи, развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

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