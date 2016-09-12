Путин поздравил мусульман с Гурбан байрамы

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Гурбан-байрам, передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"На протяжении веков этот светлый праздник играет огромную роль в жизни мусульманской уммы, служит сближению людей, приобщает их к непреходящим ценностям ислама, воспитывает бережное, уважительное отношение к древней истории, обычаям и заветам предков", - говорится в поздравлении.

Как отметил глава российского государства, мусульманская община активно участвует в жизни страны, вносит значимый вклад в воспитание молодежи, развитие межрелигиозного и межнационального диалога.