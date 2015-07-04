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    Путин: Россия и США способны находить решения самых сложных международных проблем

    Президент России поздравил президента Обаму с Днем независимости США

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин поздравил президента США Барака Обаму с национальным праздником - Днем независимости. Об этом, как сообщает Report  cо ссылкой на ТАСС,  заявили в  пресс-службе Кремля.

    "В поздравительной телеграмме глава Российского государства отметил, что российско-американские отношения, несмотря на имеющиеся между двумя странами разногласия, остаются важнейшим фактором обеспечения стабильности и безопасности в мире", - говорится в сообщении пресс-службы.

    Российский президент выразил уверенность, что выстраивая диалог на основе принципов равноправия и взаимного уважения интересов друг друга, Россия и США способны находить решения самых сложных международных проблем и эффективно противостоять глобальным угрозам и вызовам.

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