Путин: Россия и США способны находить решения самых сложных международных проблем

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин поздравил президента США Барака Обаму с национальным праздником - Днем независимости. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, заявили в пресс-службе Кремля.

"В поздравительной телеграмме глава Российского государства отметил, что российско-американские отношения, несмотря на имеющиеся между двумя странами разногласия, остаются важнейшим фактором обеспечения стабильности и безопасности в мире", - говорится в сообщении пресс-службы.

Российский президент выразил уверенность, что выстраивая диалог на основе принципов равноправия и взаимного уважения интересов друг друга, Россия и США способны находить решения самых сложных международных проблем и эффективно противостоять глобальным угрозам и вызовам.