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    Путин поздравил Пашиняна в связи с избранием на пост премьера Армении

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра Армении.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    "Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в поздравительной телеграмме Путина.

    Ранее во вторник парламент Армении избрал премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна.

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