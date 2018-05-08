Путин поздравил Пашиняна в связи с избранием на пост премьера Армении

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Ранее во вторник парламент Армении избрал премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна.