Путин поздравил мусульман с праздником Гурбан

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Гурбан-байрам.

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Гурбан-байрам.

Как передает российское бюро Report, поздравительное послание опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Гурбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия.

Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков. И конечно, ее деятельность очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе.

Желаю вам здоровья, успехов, счастья и благоденствия", - сказал президент РФ.