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Путин поздравил Мирзиёева с убедительной победой на выборах

Путин поздравил Мирзиёева с убедительной победой на выборах Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с победой на досрочных выборах.
В регионе
10 июля 2023 г. 11:48
Путин поздравил Мирзиёева с убедительной победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с победой на досрочных выборах.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Кремля.

"Убедительная победа на выборах подтверждает Ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого Вами курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение ее международных позиций, защиту прав и интересов граждан", - говорится в сообщении.

В нем говорится о том, что Россия высоко ценит принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

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