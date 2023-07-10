Путин поздравил Мирзиёева с убедительной победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с победой на досрочных выборах.

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с победой на досрочных выборах.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Кремля.

"Убедительная победа на выборах подтверждает Ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого Вами курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение ее международных позиций, защиту прав и интересов граждан", - говорится в сообщении.

В нем говорится о том, что Россия высоко ценит принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.