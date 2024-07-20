Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента Беларуси

Президент России Владимир Путин поздравил главу белорусского государства Александра Лукашенко по случаю 30-летия пребывания в должности президента Республики Беларусь.

Президент России Владимир Путин поздравил главу белорусского государства Александра Лукашенко по случаю 30-летия пребывания в должности президента Республики Беларусь.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



"С Вашим именем неразрывно связана вся новейшая история Беларуси, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах. Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли Вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о Вашем огромном авторитете среди соотечественников", - говорится в поздравлении.



Российский лидер подчеркнул, что "будет рад продолжению конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы на благо братских народов Беларуси и России".