Путин посвятил свою речь на ПМЭФ развитию информационных технологий

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Санкт-Петербург. 2 июня. REPORT.AZ/ "России нужны новые форматы взаимодействия с различными странами во многих сферах".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017).

По его словам, для налаживания нового взаимодействия нужно использовать различные международные структуры, такие как ООН.

Особое внимание президент РФ уделил развитию информационных технологий.

"Необходимо организовать нормативную базу для создания информационной экономики. Здесь нужно создать безопасную зону. Надо усовершенствовать цифровые технологии во всех сферах жизни. Информационные технологии создают новые модели для бизнеса, да и вообще создают новую парадигму развития государства и общества", - сказал В.Путин. Он также призвал привлекать частный капитал для инвестиций в различные, в том числе высокие сферы технологии России.

Отметим, что сегодня проходит второй день ПМЭФ. В рамках форума прошёл саммит глав энергетических компаний, подписание договоров о сотрудничестве между различными компаниями и субъектами Российской Федерации, а также множество панельных дискуссий по вопросам энергетики, здравоохранения, новой экономики, банковской системы, изменения климата и пр.