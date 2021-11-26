Путин после встречи с Алиевым и Пашиняном надеется на восстановление транспорта в регионе

Президент России Владимир Путин надеется, что после переговоров в пятницу в трехстороннем формате с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в регионе откроются транспортные коммуникации.

Президент России Владимир Путин надеется, что после переговоров в пятницу в трехстороннем формате с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в регионе откроются транспортные коммуникации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, отметил лидер России на отдельной встрече с Н.Пашиняном.

"Коммуникации, транспортные маршруты, о которых мы сегодня в трехстороннем формате говорили, чрезвычайно важны, причем важны для экономик всех стран региона, включая и Россию, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы эти линии связи с нашим стратегическим партнером, Арменией, были надежными, многосторонними, легко функционирующими в круглогодичном режиме", - отметил российский лидер.

"Надеюсь, что мы продвинемся на завершающей стадии этой работы. Есть некоторые вещи, я сегодня видел, которые требуют дополнительного согласования, но они - это тоже стало понятно в ходе нашей дискуссии - не носят принципиального характера", - подчеркнул Путин.

"Что касается вопросов сугубо экономических, прагматических, то здесь можно сказать, что, в принципе, все согласовано, поэтому я не сомневаюсь, что движение в самое ближайшее время будет заметным и позитивным", - заявил президент РФ.

"Как только люди увидят, что это все заработало, другая атмосфера сразу сложится в регионе, здесь сомнений никаких нет", - сказал Путин.