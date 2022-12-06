Путин посетит саммит ЕАЭС в Бишкеке 9 декабря

Президент России Владимир Путин собирается посетить саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 9 декабря в Бишкеке (Кыргызстан).

Президент России Владимир Путин собирается посетить саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 9 декабря в Бишкеке (Кыргызстан).

Как передает Report cо ccылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Бишкек будет, в пятницу. Планируется", - сказал он.

Ранее в кыргызской газете "Вечерний Бишкек" появилась публикация о том, что Путин может не приехать на саммит ЕАЭС. По мнению автора материала, отменить визит могли бы из-за атаки беспилотников на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях.

Ожидается, что в ходе саммита будет рассматриваться вопрос финансирования проекта пилотной кооперации в промышленности между странами ЕАЭС.

Предыдущее заседание состоялось в мае 2022 года под председательством Садыра Жапарова. Оно проходило в режиме видеоконференции.