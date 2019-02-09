Путин посетит Италию

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Италию.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщил российский посол в Риме Сергей Разов.

"Соответствующее приглашение итальянского руководства получено и с удовлетворением принято. Конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, и о них будет объявлено в установленном порядке", - цитирует дипломата РИА Новости.

По его мнению, визит станет ключевым событием в двусторонних отношениях.

Ранее, премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригласил Путина в страну.

Позднее итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что поездка ожидается в первой половине 2019 года.