Путин посетит Армению в начале октября

Президент России Владимир Путин 1 октября посетит Ереван для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин на пресс-конференции.

По словам дипломата, в армяно-российских отношениях сохранилась преемственность.

"Отношения стабильно развиваются и носят характер стратегического союзничества, что проявляется в регулярных контактах на высшем уровне, в том числе встрече лидеров двух стран в Санкт-Петербурге на полях Международного экономического форума. Важно, что после парламентских выборов в Армении без какой-либо задержки стали налаживаться контакты между законодательными органами двух стран", - подчеркнул С.Копыркин, добавив, что двусторонние отношения развиваются и адаптируются к новым реалиям.

Посол также подчеркнул, что за период председательства Армении в ЕАЭС активно развивались межпарламентские связи, проводились встречи между парламентскими комиссиями – как в формате международных организаций, так и в рамках двусторонних отношений.