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Путин посетил аннексированные Луганскую и Херсонскую области

Путин посетил аннексированные Луганскую и Херсонскую области Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в аннексированной Луганской области.
В регионе
18 апреля 2023 г. 10:45
Путин посетил аннексированные Луганскую и Херсонскую области

Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в аннексированной Луганской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Он принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении", - отметили в пресс-службе президента.

Он прилетел в Луганск на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб.

Путин также посетил штаб группировки войск "Днепр" в аннексированной Херсонской области. Он провел первое совещание в штабе группировки войск "Днепр".

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