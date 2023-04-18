Путин посетил аннексированные Луганскую и Херсонскую области

Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в аннексированной Луганской области.

Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в аннексированной Луганской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Он принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении", - отметили в пресс-службе президента.

Он прилетел в Луганск на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб.

Путин также посетил штаб группировки войск "Днепр" в аннексированной Херсонской области. Он провел первое совещание в штабе группировки войск "Днепр".