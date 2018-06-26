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    Путин поручил упростить предоставление видов на жительство иностранцам, знающим русский

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин  дал поручения МВД и  министерству труда РФ по поводу упрощения процедуры предоставления видов на жительство иностранным гражданам. Как сообщает Report, об этом говорится  на официальном сайте Кремля.

    "Министерству внутренних дел РФ совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ поручено принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ, разрешений на временное проживание и видов на жительство", — говорится в тексте документа.

    Отмечается, что ведомства должны исполнить данное поручение до 31 августа этого года. 

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