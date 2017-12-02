Путин поручил создать рабочую группу для защиты граждан России за рубежом

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поручил МИД создать межведомственную рабочую группу для обеспечения правовой защиты граждан РФ за рубежом. Как сообщает Report, соответствующий документ размещен сегодня на сайте Кремля.
"Министерству иностранных дел Российской Федерации в целях выработки рекомендаций по обеспечению эффективной правовой защиты граждан Российской Федерации за рубежом создать межведомственную рабочую группу, включив в ее состав представителей некоммерческих организаций", — отмечается в поручении.
Срок выполнения, согласно документу, — 30 марта 2018 года. Ответственным назначен министр иностранных дел Сергей Лавров.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook