Путин поручил создать рабочую группу для защиты граждан России за рубежом

© РИА Новости

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поручил МИД создать межведомственную рабочую группу для обеспечения правовой защиты граждан РФ за рубежом. Как сообщает Report, соответствующий документ размещен сегодня на сайте Кремля.