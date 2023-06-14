Путин поручил принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять "исчерпывающие меры" для интеграции беспилотных воздушных судов (БПЛА) в единое воздушное пространство страны.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять "исчерпывающие меры" для интеграции беспилотных воздушных судов (БПЛА) в единое воздушное пространство страны.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Кремля, Путин поручил доклад об этом представить до 1 сентября.

"В целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ, рассмотрев в том числе вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, касающейся систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем. Доклад - до 1 сентября 2023 года, далее - один раз в полгода", - говорится в списке поручений.

Кроме того, Путин поручил принять меры для популяризации деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации БПЛА.