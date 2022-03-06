Путин поручил правительству составить список стран, которые ввели санкции

Президент России Владимир Путин поручил правительству за два дня составить список стран, которые ввели против РФ, компаний, организаций и физлиц санкции.

Президент России Владимир Путин поручил правительству за два дня составить список стран, которые ввели против РФ, компаний, организаций и физлиц санкции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из указа главы государства.

"Правительству Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в сообщении.

Президент установил данным указом временный порядок осуществления Россией, регионами, муниципальными образованиями и резидентами выплат иностранным кредиторам, связанным со странами, которые ввели против РФ санкции.