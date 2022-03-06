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Путин поручил правительству составить список стран, которые ввели санкции

Путин поручил правительству составить список стран, которые ввели санкции Президент России Владимир Путин поручил правительству за два дня составить список стран, которые ввели против РФ, компаний, организаций и физлиц санкции.
В регионе
6 марта 2022 г. 01:49
Путин поручил правительству составить список стран, которые ввели санкции

Президент России Владимир Путин поручил правительству за два дня составить список стран, которые ввели против РФ, компаний, организаций и физлиц санкции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из указа главы государства.

"Правительству Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в сообщении.

Президент установил данным указом временный порядок осуществления Россией, регионами, муниципальными образованиями и резидентами выплат иностранным кредиторам, связанным со странами, которые ввели против РФ санкции.

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Версия на азербайджанском языке Putin Rusiyaya sanksiyalar tətbiq edən ölkələrin siyahısını hazırlamağı tapşırıb

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