Путин поручил организовать вывоз россиян из аэропортов Турции

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поручил организовать вывоз россиян, находящихся в аэропортах Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, с учетом скопления туристов и граждан России в аэропортах Москвы и других городов, и исходя из необходимости организовать возвращение на родину российских туристов из Турции, президент поручил минтрансу и другим органам исполнительной власти принять меры для соответствующего информирования пассажиров, для организации их вывоза из турецких аэропортов, а также для обеспечения всем необходимым пассажиров, ожидающих вылета в Турцию в российских аэропортах до прояснения ситуации.