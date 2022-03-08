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Путин поручил ограничить экспорт некоторой продукции и сырья за рубеж

Путин поручил ограничить экспорт некоторой продукции и сырья за рубеж Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России.
В регионе
8 марта 2022 г. 22:30
Путин поручил ограничить экспорт некоторой продукции и сырья за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, глава государства поручил до 31 декабря установить запрет на вывоз за пределы страны продукции и сырья, перечень которых определит правительство.

"В целях обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности, постановляю ... Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер," - говорится в сообщении.

Согласно указу, эти меры не будут применять в отношении продукции и (или) сырья, вывозимых за пределы России и (или) ввозимых в страну гражданами России, иностранцам и лицами без гражданства для личного пользования.

"Наделить правительство полномочиями по определению особенностей применения мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа, в отношении некоторых видов продукции и (или) сырья, а также в отношении отдельных юридических лиц и (или) физических лиц)", - отмечается в указе.

Президент поручил правительству за два дня определить перечни иностранных государств, куда будет запрещен ввоз определенных продукции и сырья.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan məhsulların və xammalın ixracına qadağa qoyulur

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