Путин поручил ограничить экспорт некоторой продукции и сырья за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России.
"В целях обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности, постановляю ... Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер," - говорится в сообщении.
Согласно указу, эти меры не будут применять в отношении продукции и (или) сырья, вывозимых за пределы России и (или) ввозимых в страну гражданами России, иностранцам и лицами без гражданства для личного пользования.
"Наделить правительство полномочиями по определению особенностей применения мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа, в отношении некоторых видов продукции и (или) сырья, а также в отношении отдельных юридических лиц и (или) физических лиц)", - отмечается в указе.
Президент поручил правительству за два дня определить перечни иностранных государств, куда будет запрещен ввоз определенных продукции и сырья.