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Путин поручил не допустить роста цен на товары в России

Путин поручил не допустить роста цен на товары в России Президент России Владимир Путин поручил главам регионов и Федеральной антимонопольной службе следить, чтобы сегодняшняя ситуация не была основанием для роста цен на товары, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
В регионе
16 марта 2022 г. 20:03
Путин поручил не допустить роста цен на товары в России

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов и Федеральной антимонопольной службе следить, чтобы сегодняшняя ситуация не была основанием для роста цен на товары, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я очень прошу и вас, и всех других руководителей регионов внимательно следить, чтобы сегодняшние события не были поводом для необоснованного повышения цен, также и ФАС должен над этим самым серьезным образом работать", - сказал Путин на совещании по экономической поддержке регионов, обращаясь к президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

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