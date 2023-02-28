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Путин поручил ФСБ усилить контрразведку

Путин поручил ФСБ усилить контрразведку Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) усилить работу контрразведки, поручил бороться с украинскими диверсионными группами.
В регионе
28 февраля 2023 г. 16:50
Путин поручил ФСБ усилить контрразведку

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) усилить работу контрразведки, поручил бороться с украинскими диверсионными группами.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, на коллегии ФСБ он сказал, что усиление террористической угрозы в России связано с действиями Украины и стран Запада.

"Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил и Росгвардии. Ваша задача - поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов", - сказал Путин.

Он поручил ФСБ усилить контроль за выполнением гособоронзаказа и обеспечением войск, которые участвуют в военных действиях на Украине.

Путин потребовал пресекать использование интернета и соцсетей для вовлечения молодежи в экстремистские действия. Он также назвал молодежь "наиболее уязвимой категорией", которая может попасть под влияние экстремистов.

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