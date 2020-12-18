Путин: Попытки вмешательства во внутренние дела СНГ - серьезный вызов

Президент России Владимир Путин назвал серьезным вызовом попытки вмешательства в дела стран СНГ в 2020 году

Президент России Владимир Путин назвал серьезным вызовом попытки вмешательства в дела стран СНГ в 2020 году,

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом он заявил на заседании совета глав государств СНГ, которое состоялось сегодня по видеосвязи.

"Еще одним серьезным вызовом, с которым пришлось столкнуться в текущем году, стали беспрецедентные по своему характеру попытки вмешательства, вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества. Сейчас не буду на этом останавливаться, коллеги так или иначе уже затронули тему", - сказал Путин на саммите СНГ.