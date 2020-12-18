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Путин: Попытки вмешательства во внутренние дела СНГ - серьезный вызов

Путин: Попытки вмешательства во внутренние дела СНГ - серьезный вызов Президент России Владимир Путин назвал серьезным вызовом попытки вмешательства в дела стран СНГ в 2020 году
В регионе
18 декабря 2020 г. 15:14
Путин: Попытки вмешательства во внутренние дела СНГ - серьезный вызов
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Президент России Владимир Путин назвал серьезным вызовом попытки вмешательства в дела стран СНГ в 2020 году,

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом он заявил на заседании совета глав государств СНГ, которое состоялось сегодня по видеосвязи.

"Еще одним серьезным вызовом, с которым пришлось столкнуться в текущем году, стали беспрецедентные по своему характеру попытки вмешательства, вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества. Сейчас не буду на этом останавливаться, коллеги так или иначе уже затронули тему", - сказал Путин на саммите СНГ.

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Версия на английском языке Putin: Attempts to interfere in CIS’s internal affairs are serious challenge
Версия на азербайджанском языке Putin: “MDB-nin daxili işlərinə qarışmaq cəhdləri ciddi çağırışdır”

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