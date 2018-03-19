Путин пообещал сокращение военных расходов

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин анонсировал сокращение военных расходов. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом В. Путин заявил на встрече с кандидатами в президенты, которые принимали участие в завершившейся избирательной кампании.

Он подчеркнул, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений.

По его словам, запланированное на 2018-2019 годы сокращение оборонных расходов не приведет к снижению обороноспособности России.

Российский президент также выразил мнение, что его политическим соперникам на прошедших выборах необходимо объединять усилия в будущем "для конструктивной работы на благо страны".