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    Путин пообещал сокращение военных расходов

    Российский президент также призвал своих политических оппонентов на выборах объединиться на благо страны

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин анонсировал сокращение военных расходов. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом В.  Путин заявил на встрече с кандидатами в президенты, которые принимали участие в завершившейся избирательной кампании.

    Он подчеркнул, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений.

    По его словам, запланированное на 2018-2019 годы сокращение оборонных расходов не приведет к снижению обороноспособности России.

    Российский президент также выразил мнение, что его политическим соперникам на прошедших выборах необходимо объединять усилия в будущем "для конструктивной работы на благо страны".

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