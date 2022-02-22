Путин подтвердил намерение продолжать поставки газа на мировые рынки

Россия продолжит бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки, будет совершенствовать соответствующую инфраструктуру и наращивать инвестиции в газовый сектор.

Россия продолжит бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки, будет совершенствовать соответствующую инфраструктуру и наращивать инвестиции в газовый сектор.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии по случаю открытия очередного саммита Форума стран — экспортеров газа.

"Весьма востребованным на данном этапе становится расширение использования природного газа как одного из наиболее экологически чистых видов топлива. Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", — говорится в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул, что энергетическая модернизация требует взвешенных подходов и тщательного учета национальной специфики.

"Главной задачей является обеспечение всеобщего доступа к недорогим, устойчивым и современным источникам энергии. Убеждены, что в интересах мирового сообщества обеспечить, чтобы энергопереход не превращался в средство продвижения политических и экономических интересов отдельных игроков и, тем более, не сопровождался санкционными или иными ограничениями", — добавил глава государства.