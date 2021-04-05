О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост президента

Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост президента Действующий глава государства сможет занимать эту должность еще два срока
В регионе
5 апреля 2021 г. 18:04
Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост президента

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе дает ему право вновь баллотироваться на пост главы государства. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к конституции. Согласно одной из новелл основного закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента еще два срока.

Документ устанавливает, что главой государства может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в стране не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
Азербайджан лидирует по уровню вакцинации от COVID-19 среди стран СНГ
30 марта 2021 г. 10:40
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
1 апреля 2021 г. 15:40
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
1 апреля 2021 г. 19:11
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках
31 марта 2021 г. 17:30
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
3 апреля 2021 г. 14:36
В отношениях с Азербайджаном Германия выбрала… армянскую мафию
В отношениях с Азербайджаном Германия выбрала… армянскую мафию
30 марта 2021 г. 10:27
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
4 апреля 2021 г. 15:20
Министр о причинах закрытия школ в ряде городов и районов
Министр о причинах закрытия школ в ряде городов и районов
1 апреля 2021 г. 16:16
В Азербайджане выявлено 2 237 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 2 237 случаев заражения коронавирусом
31 марта 2021 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi