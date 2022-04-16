Путин подписал закон о штрафах за сравнение СССР с нацистской Германией

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за сравнение СССР с нацистской Германией. Нарушителям грозят штрафы и аресты, сообщает Report со ссылкой на РИА новости.

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за сравнение СССР с нацистской Германией. Нарушителям грозят штрафы и аресты, сообщает Report со ссылкой на РИА новости.

Подписанный Путиным закон вводит в административном кодексе РФ новую статью - 13.48, запрещающую отождествление СССР и нацисткой Германии.

Так, устанавливается ответственность в виде: административного штрафа для граждан в размере от одной до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток; для должностных лиц — от двух до четырех тысяч рублей; для юридических лиц — от 10 до 50 тысячи.

За повторное совершение правонарушения физические лица наказываются взысканием в размере от двух с половиной до пяти тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток.

Должностных лиц за нарушение этого закона могут наказать штрафом в 5-20 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок от шести месяцев до года. Для юридических лиц предусмотрено наказание в размере 50-100 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.