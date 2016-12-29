Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения ЧС на Каспии

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Соглашение предусматривает формы сотрудничества, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций в регионе Каспийского моря, а также порядок предоставления взаимной помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций прикаспийскими государствами и содействия в упрощении транзита группам по оказанию помощи, следующим через их территорию для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Документ был подписан 29 сентября 2014 года в Астрахани между правительствами Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.