Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет

Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) до 5 февраля 2026 года.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Как передает Report, об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля. "Федеральным законом ратифицируется Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (далее - Соглашение), заключенное 26 января 2021 года между Россией и США в форме обмена нотами", - говорится в документе. Подпишитесь на наш Telegram канал