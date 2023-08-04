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Путин подписал закон о повышении верхнего предела призывного возраста до 30 лет

Путин подписал закон о повышении верхнего предела призывного возраста до 30 лет Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста с 27 до 30 лет без переходного периода.
В регионе
4 августа 2023 г. 16:11
Путин подписал закон о повышении верхнего предела призывного возраста до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста с прежних 27 до 30 лет без переходного периода.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Поправки будут внесены в федеральные законы "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной гражданской службе".

В соответствии с новым законом, возраст призыва повышается с 27 до 30 лет, а коридор для призывников будет с 18 до 30 лет. Всем гражданам этой возрастной категории с 1 января 2024 будет необходимо встать на учет в военкомат, чтобы не стать уклонистом, а также не получить штраф в размере 200 тыс. руб. или в размере зарплаты за период до 18-ти месяцев.

Изначально планировалось расширить границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также ввести переходный период, но во втором чтении законопроекта эти два пункта были исключены.

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Версия на английском языке Putin signs law on raising draft age ceiling to 30 years

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