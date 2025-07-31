Путин подписал закон о лишении гражданства РФ за тяжкие преступления

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для лишения приобретенного гражданства.

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для лишения приобретенного гражданства.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в перечень включены 72 состава преступлений, включая убийство, терроризм и сотрудничество с иностранными государствами против безопасности России.

Лишение гражданства будет применяться за особо тяжкие преступления, такие как групповое изнасилование, развратные действия в отношении несовершеннолетних, изготовление детской порнографии, а также за публичные призывы к терроризму и сотрудничество с международными структурами, решения которых направлены против России.