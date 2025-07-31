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Путин подписал закон о лишении гражданства РФ за тяжкие преступления

Путин подписал закон о лишении гражданства РФ за тяжкие преступления Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для лишения приобретенного гражданства.
В регионе
31 июля 2025 г. 21:05
Путин подписал закон о лишении гражданства РФ за тяжкие преступления

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для лишения приобретенного гражданства.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в перечень включены 72 состава преступлений, включая убийство, терроризм и сотрудничество с иностранными государствами против безопасности России.

Лишение гражданства будет применяться за особо тяжкие преступления, такие как групповое изнасилование, развратные действия в отношении несовершеннолетних, изготовление детской порнографии, а также за публичные призывы к терроризму и сотрудничество с международными структурами, решения которых направлены против России.

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