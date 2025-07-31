Путин подписал закон о лишении гражданства РФ за тяжкие преступления

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для лишения приобретенного гражданства.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в перечень включены 72 состава преступлений, включая убийство, терроризм и сотрудничество с иностранными государствами против безопасности России.
Лишение гражданства будет применяться за особо тяжкие преступления, такие как групповое изнасилование, развратные действия в отношении несовершеннолетних, изготовление детской порнографии, а также за публичные призывы к терроризму и сотрудничество с международными структурами, решения которых направлены против России.