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Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и преступления против безопасности государства.
В регионе
14 февраля 2024 г. 11:28
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и преступления против безопасности государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества. Теперь такое наказание может быть установлено за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и об исполнении госорганами их полномочий (статья 207.3 УК РФ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

При этом, как следует из документа, конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.

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Версия на английском языке Putin inks law on confiscation of property for fakes about army
Версия на азербайджанском языке Rusiyada ordu haqqında saxta xəbərlər yayanların əmlakı müsadirə olunacaq

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