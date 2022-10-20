Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Передать Министерству экономического развития РФ функции упраздняемого Федерального агентства по туризму", - также следует из документа. В частности, речь идет о функциях по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности, по контролю за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма, организаций, уполномоченных проводить аттестацию инструкторов-проводников. Кроме того, Минэкономразвития передаются правоприменительные функции в сфере туризма.

В связи с упразднением Ростуризма правительству поручено обеспечить проведение ликвидационных процедур, определить численность служащих Минэкономразвития после передачи ему новых функций, обеспечить решение всех вопросов, необходимых для реализации указа.