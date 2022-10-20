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Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития.
В регионе
20 октября 2022 г. 10:46
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Передать Министерству экономического развития РФ функции упраздняемого Федерального агентства по туризму", - также следует из документа. В частности, речь идет о функциях по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности, по контролю за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма, организаций, уполномоченных проводить аттестацию инструкторов-проводников. Кроме того, Минэкономразвития передаются правоприменительные функции в сфере туризма.

В связи с упразднением Ростуризма правительству поручено обеспечить проведение ликвидационных процедур, определить численность служащих Минэкономразвития после передачи ему новых функций, обеспечить решение всех вопросов, необходимых для реализации указа.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Rusiyanın Turizm Agentliyini ləğv edib

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