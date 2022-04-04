О нас
Аудио новости

Путин подписал указ об ответных мерах визового характера

Путин подписал указ об ответных мерах визового характера Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств.
В регионе
4 апреля 2022 г. 15:42
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости

Указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств" подписан "исходя из необходимости принятия безотлагательным мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих либо находящихся временно на их территориях, обладателей проездных документов, выданных этими иностранными государствами или Европейским союзом, совершенные в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц", - сказано в документе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Putin inks decree on retaliatory visa measures

Другие новости из категории

Азербайджан и Грузия обсуждают сотрудничество в транспортной и логистической сферах
ФотоАзербайджан и Грузия обсуждают сотрудничество в транспортной и логистической сферах
4 апреля 2022 г. 15:23
В Беларуси заметили колонну военной техники РФ, двигавшейся в сторону Москвы
В Беларуси заметили колонну военной техники РФ, двигавшейся в сторону Москвы
4 апреля 2022 г. 15:09
Генпрокуратура Украины: Из-за боевых действий в стране погиб 161 ребенок, ранены 264
Генпрокуратура Украины: Из-за боевых действий в стране погиб 161 ребенок, ранены 264
4 апреля 2022 г. 14:01
Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции с требованием возместить моральный ущерб
Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции с требованием возместить моральный ущерб
4 апреля 2022 г. 13:56
В результате обстрела войсками РФ Слободского района Харькова погибли 7 мирных жителей
В результате обстрела войсками РФ Слободского района Харькова погибли 7 мирных жителей
4 апреля 2022 г. 12:25
Президент Кыргызстана: В стране ухудшится социально-экономическая ситуация
Президент Кыргызстана: В стране ухудшится социально-экономическая ситуация
4 апреля 2022 г. 11:33
Хулуси Акар: Турция готова принять участие в эвакуации людей из Мариуполя морем
Хулуси Акар: Турция готова принять участие в эвакуации людей из Мариуполя морем
4 апреля 2022 г. 11:22
Глава МИД Грузии уходит в отставку
Глава МИД Грузии уходит в отставку
4 апреля 2022 г. 11:13
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 208 человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились 208 человек
4 апреля 2022 г. 11:10
Мэр города: Российские войска с утра нанесли ракетные удары по Николаеву
Мэр города: Российские войска с утра нанесли ракетные удары по Николаеву
4 апреля 2022 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi