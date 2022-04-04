Путин подписал указ об ответных мерах визового характера

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости

Указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств" подписан "исходя из необходимости принятия безотлагательным мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих либо находящихся временно на их территориях, обладателей проездных документов, выданных этими иностранными государствами или Европейским союзом, совершенные в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц", - сказано в документе.