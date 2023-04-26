Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях переходят во внешнее управление Росимуществом, ведомству передаются 83,73% акций российского "Юнипро" и более 98% акций "Фортума".

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях переходят во внешнее управление Росимуществом, ведомству передаются 83,73% акций российского "Юнипро" и более 98% акций "Фортума".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мера принята в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ.

Речь идет о "дочках" международных холдингов в России. В частности, во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского "Юнипро" и более 98% акций "Фортума".