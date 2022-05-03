Путин подписал указ о новых ответных мерах на санкции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер по отношению ряда стран и международных организаций.

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер по отношению ряда стран и международных организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом, в частности, запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные ограничительные меры, а также вывозить из России сырье и продукцию в пользу этих лиц. "(Установить) запрет федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов РФ, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с юридическими лицами, физическими лицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются специальные экономические меры; исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным сделкам (в том числе по заключенным внешнеторговым контрактам), если такие обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме", - говорится в документе.

Путин также поручил правительству в 10-дневный срок определить перечень лиц, попавших под ответные санкции РФ. "Правительству РФ в 10-дневный срок утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями, определить дополнительные критерии отнесения сделок к сделкам, совершение которых и исполнение обязательств по которым запрещаются в соответствии с указом", - говорится в документе, опубликованном сегодня на официальном портале правовой информации РФ.