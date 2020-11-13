Путин подписал указ о создании "Ассамблеи народов России"

Президент России Владимир Путин постановил создать общероссийскую общественно-государственную организацию "Ассамблея народов России"

Президент России Владимир Путин постановил создать общероссийскую общественно-государственную организацию "Ассамблея народов России". Как передает Report, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"В целях совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия постановляю считать целесообразным создание с участием общественных объединений общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России", - говорится в документе.

Отмечается, что учредителем Ассамблеи народов России от имени РФ является Федеральное агентство по делам национальностей.

Согласно документу, основными направлениями деятельности Ассамблеи, в частности, являются участие в реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года; сохранение этнокультурного и языкового разнообразия народов РФ, содействие соблюдению прав коренных малочисленных народов, а также участие в оказании поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, содействие развитию их связей с РФ.