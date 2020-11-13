О нас
Report Georgia
Аудио новости

Путин подписал указ о создании "Ассамблеи народов России"

Путин подписал указ о создании "Ассамблеи народов России" Президент России Владимир Путин постановил создать общероссийскую общественно-государственную организацию "Ассамблея народов России"
В регионе
13 ноября 2020 г. 16:27
Путин подписал указ о создании Ассамблеи народов России

Президент России Владимир Путин постановил создать общероссийскую общественно-государственную организацию "Ассамблея народов России". Как передает Report, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"В целях совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия постановляю считать целесообразным создание с участием общественных объединений общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России", - говорится в документе.

Отмечается, что учредителем Ассамблеи народов России от имени РФ является Федеральное агентство по делам национальностей.

Согласно документу, основными направлениями деятельности Ассамблеи, в частности, являются участие в реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года; сохранение этнокультурного и языкового разнообразия народов РФ, содействие соблюдению прав коренных малочисленных народов, а также участие в оказании поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, содействие развитию их связей с РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Суговушан
Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Суговушан
13 ноября 2020 г. 16:34
Милли Меджлис Азербайджана обратился к президенту и народу
Милли Меджлис Азербайджана обратился к президенту и народу
13 ноября 2020 г. 15:20
Спустя 28 лет в Шуше совершен пятничный намаз
Спустя 28 лет в Шуше совершен пятничный намаз
13 ноября 2020 г. 14:10
Милли Меджлис обращается к президенту и народу Азербайджана
Милли Меджлис обращается к президенту и народу Азербайджана
13 ноября 2020 г. 11:33
Видеокадры из освобожденных от оккупации сел Ходжавендского района
Видеокадры из освобожденных от оккупации сел Ходжавендского района
12 ноября 2020 г. 15:33
Лавров убежден, что договоренности по Карабаху будут сохранены
Лавров убежден, что договоренности по Карабаху будут сохранены
12 ноября 2020 г. 14:04
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции
12 ноября 2020 г. 12:23
Чавушоглу: Турция и Россия вместе будут выполнять эту миссию
Чавушоглу: Турция и Россия вместе будут выполнять эту миссию
12 ноября 2020 г. 11:35
Чавушоглу: Все находившиеся под оккупацией территории возвратят Азербайджану
Чавушоглу: Все находившиеся под оккупацией территории возвратят Азербайджану
12 ноября 2020 г. 11:09
Закир Гасанов: Азербайджанский народ 30 лет ждал этой победы
Закир Гасанов: Азербайджанский народ 30 лет ждал этой победы
11 ноября 2020 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi