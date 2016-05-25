​Путин подписал указ о помиловании Надежды Савченко

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании народного депутата Украины Надежды Савченко.
Как сообщает Report, информацию распространило BBC.
По информации, президент России помиловал ее по просьбе вдов погибших в Донбассе российских журналистов.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о помиловании спецназовцев Главного разведывательного управления России Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Их обменяли на находящегося под арестом в России украинского депутата Надежду Савченко. Российские военнослужащие уже в Москве.
Отметим, что российский суд 22 марта 2016 года приговорил Н.Савченко к 22 годам колонии общего режима.
Ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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