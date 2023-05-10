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Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году.
В регионе
10 мая 2023 г. 17:58
Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Призвать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в документе.

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе Вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно. Указ о призыве военнослужащих запаса на сборы подписывает президент РФ. На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

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