Наверх

Путин поддержал просьбу оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном

Путин поддержал просьбу оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном

Глава Дагестана Владимир Васильев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить еще на месяц центр МЧС на границе с Азербайджаном, глава государства согласился.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, просьба прозвучала в ходе видеоконференции, посвященной вводу в эксплуатацию медицинских центров, построенных Минобороны в ряде субъектов РФ.

"Владимир Владимирович, по вашему поручению эта работа ведется, темпы перехода с той и другой стороны увеличены, буквально сегодня происходит очередной переход. Есть необходимость сохранить вот этот вот пункт полевой МЧС, пока он у нас до конца месяца, если можно, еще на месяц", - обратился Васильев к главе государства.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!