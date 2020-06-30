Путин поддержал просьбу оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном

Глава Дагестана Владимир Васильев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить еще на месяц центр МЧС на границе с Азербайджаном, глава государства согласился.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, просьба прозвучала в ходе видеоконференции, посвященной вводу в эксплуатацию медицинских центров, построенных Минобороны в ряде субъектов РФ.

"Владимир Владимирович, по вашему поручению эта работа ведется, темпы перехода с той и другой стороны увеличены, буквально сегодня происходит очередной переход. Есть необходимость сохранить вот этот вот пункт полевой МЧС, пока он у нас до конца месяца, если можно, еще на месяц", - обратился Васильев к главе государства.