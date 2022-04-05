Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений

Президент России Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений.

Президент России Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщила в Telegram-канале вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Сегодня на совещании у президента обсуждали развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. ... Залог успеха посевной кампании - обеспеченность аграриев минеральными удобрениями. В необходимом объеме и по доступным ценам. Для этого продлим действующие инструменты квотирования на следующие озимый и яровой сев 2022-2023-го сельскохозяйственного года", - говорится в сообщении.

Абрамченко также подчеркнула необходимость на фоне ситуации на мировом рынке нарастить производство своих семян и племенной продукции и повысить их конкурентоспособность. Для этого выделят 5 миллиардов рублей на строительство и модернизацию селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров.

Всего на поддержку развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направят 153 миллиарда рублей. Данная стратегия развития должна быть утверждена до 1 июля 2022 года.