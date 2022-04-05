О нас
Аудио новости

Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений

Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений Президент России Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений.
В регионе
5 апреля 2022 г. 23:13
Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений

Президент России Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в Telegram-канале вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Сегодня на совещании у президента обсуждали развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. ... Залог успеха посевной кампании - обеспеченность аграриев минеральными удобрениями. В необходимом объеме и по доступным ценам. Для этого продлим действующие инструменты квотирования на следующие озимый и яровой сев 2022-2023-го сельскохозяйственного года", - говорится в сообщении.

Абрамченко также подчеркнула необходимость на фоне ситуации на мировом рынке нарастить производство своих семян и племенной продукции и повысить их конкурентоспособность. Для этого выделят 5 миллиардов рублей на строительство и модернизацию селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров.

Всего на поддержку развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направят 153 миллиарда рублей. Данная стратегия развития должна быть утверждена до 1 июля 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка
ФотоНа азербайджано-иранской границе произошла перестрелка
5 апреля 2022 г. 12:53
В Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана до 2025 года
ФотоВ Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана до 2025 года
5 апреля 2022 г. 10:22
В связи со взрывом в бакинском ночном клубе задержаны три человека
В связи со взрывом в бакинском ночном клубе задержаны три человека
4 апреля 2022 г. 22:44
Мать героя Апрельских боев: Мы все ждали его возращения...
Фото Мать героя Апрельских боев: Мы все ждали его возращения...
4 апреля 2022 г. 17:47
ВС Армении подвергли обстрелу Товуз
ВС Армении подвергли обстрелу Товуз
4 апреля 2022 г. 13:33
Эксгумированы останки, найденные в Фаррухе
Эксгумированы останки, найденные в Фаррухе
4 апреля 2022 г. 13:31
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева
4 апреля 2022 г. 10:46
Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадал
Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадал
3 апреля 2022 г. 05:53
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
Хикмет Гаджиев: Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану
Хикмет Гаджиев: Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану
2 апреля 2022 г. 22:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi