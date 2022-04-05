Путин поддержал продление квот на экспорт удобрений

Президент России Владимир Путин поддержал продление квотирования экспорта удобрений.
"Сегодня на совещании у президента обсуждали развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. ... Залог успеха посевной кампании - обеспеченность аграриев минеральными удобрениями. В необходимом объеме и по доступным ценам. Для этого продлим действующие инструменты квотирования на следующие озимый и яровой сев 2022-2023-го сельскохозяйственного года", - говорится в сообщении.
Абрамченко также подчеркнула необходимость на фоне ситуации на мировом рынке нарастить производство своих семян и племенной продукции и повысить их конкурентоспособность. Для этого выделят 5 миллиардов рублей на строительство и модернизацию селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров.
Всего на поддержку развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направят 153 миллиарда рублей. Данная стратегия развития должна быть утверждена до 1 июля 2022 года.