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Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.
В регионе
20 февраля 2024 г. 04:06
Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Марка и модель не указываются.

ЦТАК отмечает, что подарок для Ким Чен Ына получили 18 февраля его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, а также секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон. Ким Ё Чжон подчеркнула, что этот подарок "служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран", и является "самым лучшим подарком". Она передала благодарность Путину.

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Версия на азербайджанском языке Putin Kim Çen Ina avtomobil hədiyyə edib

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