Путин поблагодарил Лукашенко за содействие в организации обмена пленными с Украиной

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение отойти от попыток стран Евросоюза разрешить кризис между Рф и Украиной посредством давления на Россию и расширением санкций.

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за помощь в организации процесса обмена военнопленными с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, чтобы выразить большую признательность за содействие в организации 23–25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области обмена удерживаемых лиц в соответствии с достигнутой на переговорах в Стамбуле договоренностью", — отмечается в публикации.

Также в пресс-службе сообщили, что по телефону главы двух государств обсудили "основные актуальные вопросы белорусско-российской повестки и международную обстановку".