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Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь в организации обменов пленными с Украиной

Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь в организации обменов пленными с Украиной Президент РФ Владимир Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь его страны в организации обменов пленными с украинской стороной.
В регионе
20 октября 2024 г. 23:12
Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь в организации обменов пленными с Украиной

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь его страны в организации обменов пленными с украинской стороной.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российский лидер побеседовал с коллегой из ОАЭ в своей резиденции Ново-Огарево за неформальным ужином.

"Хочу в этой связи поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом удерживаемыми, имею в виду и последний обмен", - отметил Путин.

На переговорах в рамках визита президента ОАЭ в РФ будут рассмотрены состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Напомним, что 18 октября Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись пленными в формате 95 на 95.

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Версия на азербайджанском языке Putin BƏƏ liderinə Ukrayna ilə məhbus mübadiləsinin təşkilinə görə təşəkkür edib

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